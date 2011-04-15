В Новой Москве запустят трамвай от Щербинки до Троицка

В Новой Москве планируется проложить на новой автомобильной трассе Щербинка - Троицк трамвайный путь с 20 остановками, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, также будет организовано автобусное сообщение.

"На участке Воскресенское - Каракашево - Щербинка, которая входит в состав магистрали Щербинка - Троицк, появится 18 остановок. Позже по трассе начнёт курсировать маршрутное такси", - сказал В.Жидкин.



Он отметил, что с открытием автодороги от Воскресенского до Щербинки время в пути из Троицка в Щербинку, где появится транспортно-пересадочный узел и ж/д станция Остафьево, сократится почти вдвое - до 25-30 минут.





"AK&M" от 05.12.2018