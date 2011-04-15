Для сооружения станции БКЛ метро "Проспект Вернадского" подготовили котлован

Для сооружения станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Проспект Вернадского" подготовили котлован, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Ведётся выемка грунта из котлована и проходка правого и левого перегонных тоннелей в направлении станции "Мичуринский проспект"БКЛ", - сказал А.Бочкарев.



Он отметил, что станция "Проспект Вернадского" - мелкого заложения, колонного типа. Располагается вдоль ул. Удальцова у пересечения с проспектом Вернадского. Она станет пересадочной с одноименной станцией Сокольнической линии подземки.



Длина юго-западного участка БКЛ от станции "Аминьевское шоссе" до "Проспекта Вернадского" составит 4.6 км, его планируется запустить к концу 2020 года.



"AK&M" от 05.12.2018