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05/12/2018
16:06

Третья часть от поступлений в госбюджет при банкротстве перечислена добровольно, ФНС

Третья часть от поступлений в госбюджет при банкротстве перечислена добровольно. Об этом сообщила ФНС.

Так, за 10 месяцев 2018 года в рамках согласительных процедур, к которым относятся мировое соглашение и добровольное погашение задолженности после подачи налоговыми органами заявления о банкротстве, в бюджет поступил 31 млрд руб. Предприятия-должники все чаще выбирают этот способ урегулирования задолженности вместо банкротства.

Согласительные процедуры направлены на сохранение целостности компании и рабочих мест, а также гарантируют продолжение ее деятельности и исполнение контрактных обязательств. Усилия государства по пресечению злоупотреблений в банкротстве приводят к увеличению количества желающих использовать согласительные процедуры и добровольно погашать задолженность.

Значительных результатов удалось достигнуть и при работе с обязательствами, которые возникли в текущей деятельности банкротов. Так, за 10 месяцев было уплачено 56 млрд руб. таких налоговых платежей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Столь высокая эффективность обеспечена сформированной судебной практикой, которая не позволяет использовать процедуры банкротства для уклонения от уплаты обязательных платежей.


"AK&M" от 05.12.2018
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