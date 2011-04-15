Третья часть от поступлений в госбюджет при банкротстве перечислена добровольно, ФНС

Третья часть от поступлений в госбюджет при банкротстве перечислена добровольно. Об этом сообщила ФНС.



Так, за 10 месяцев 2018 года в рамках согласительных процедур, к которым относятся мировое соглашение и добровольное погашение задолженности после подачи налоговыми органами заявления о банкротстве, в бюджет поступил 31 млрд руб. Предприятия-должники все чаще выбирают этот способ урегулирования задолженности вместо банкротства.



Согласительные процедуры направлены на сохранение целостности компании и рабочих мест, а также гарантируют продолжение ее деятельности и исполнение контрактных обязательств. Усилия государства по пресечению злоупотреблений в банкротстве приводят к увеличению количества желающих использовать согласительные процедуры и добровольно погашать задолженность.



Значительных результатов удалось достигнуть и при работе с обязательствами, которые возникли в текущей деятельности банкротов. Так, за 10 месяцев было уплачено 56 млрд руб. таких налоговых платежей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Столь высокая эффективность обеспечена сформированной судебной практикой, которая не позволяет использовать процедуры банкротства для уклонения от уплаты обязательных платежей.





"AK&M" от 05.12.2018