Инфляция за неделю, с 27 ноября по 3 декабря, составила 0.2%

Инфляция за неделю, с 27 ноября по 3 декабря 2018 года, составила 0.2%. Об этом сообщил Росстат.



Инфляция с начала декабря составила 100.1%, с начала года - 3.5%.



За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 2.6%, пшено - на 0.9%, сахар-песок - на 0.7%, мясо кур - на 0.5%, молоко пастеризованное, сметану, творог жирный, муку - на 0.4%, колбасу полукопченую, масло сливочное, молоко стерилизованное, сыры, хлеб, макаронные изделия и вермишель - на 0.3%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2.7%, при этом огурцы стали дороже на 8.8%, капуста белокочанная - на 5.8%, помидоры - на 5.7%, лук репчатый - на 2.9%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.



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