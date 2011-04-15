Аэрофлот расширил линейку дополнительных услуг для пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



Авиакомпания внедрила новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами самых низких тарифных групп "Промо" и "Бюджет". Ранее возможности выбора места до начала регистрации у пассажиров с данной категорией билетов не было. Также за дополнительную плату пассажиры могут воспользоваться возможностью повышения класса обслуживания с "Эконом" или "Комфорт" до "Бизнеса".



Повысить класс обслуживания до "Бизнеса" за дополнительную плату смогут пассажиры Аэрофлота, купившие билеты в класс "Эконом" или "Комфорт". Оформить услугу можно в аэропорту во время регистрации на рейс не позднее, чем за 1.5 часа до вылета рейса, на странице информации о бронировании в онлайн-сервиса, раздел "Проверить бронирование", либо в контакт-центр компании, но не ранее, чем за 72 часа и не позднее, чем за 2 часа до вылета рейса.



Предоставление услуги производится при наличии свободных мест в салоне "Бизнес" по окончании регистрации на рейс, перед посадкой в самолет пассажир получает новый посадочный талон. При невозможности предоставления услуги ее стоимость возвращается пассажиру в полном объеме.



Новая услуга по предварительному выбору мест предоставляет пассажирам с билетами "Бюджет" и "Промо" возможность заблаговременно забронировать себе желаемое место в салоне за дополнительную плату до начала регистрации. Оформить услугу можно в процессе покупки билета, ее стоимость будет зависеть от длительности перелета и расположения выбранного кресла в салоне. В настоящее время этот сервис доступен на рейсах Аэрофлота между Москвой и Магнитогорском, Саратовом и Белгородом. Оформление услуги доступно через онлайн-сервисы, раздел "Проверить бронирование" на сайте, контакт-центр, в собственных офисах продаж, филиалах, представительствах ПАО "Аэрофлот", в офисах уполномоченных агентов. Аэрофлот намерен в ближайшее время ввести этот сервис на многих своих рейсах.



Данная услуга является дополнительной, которой пассажиры смогут воспользоваться исключительно по собственному усмотрению. Те, кто не нуждается в этой опции, по-прежнему смогут выбрать место бесплатно при регистрации на рейс. Выбор места после начала регистрации на рейсах Аэрофлота остается бесплатным для всех пассажиров.



Для пассажиров с билетами тарифных групп "Премиум" и "Оптимум", элитных участников программы "Аэрофлот Бонус", а также программ лояльности авиакомпаний альянса Sky Teamтакая услуга по-прежнему предоставляется бесплатно до начала регистрации на рейс.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 9 месяцев 2018 года вырос на 10.2% до 42.2 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" вырос при этом на 8% до 26.8 млн. Пассажирооборот Группы увеличился на 9.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании - на 6.3%. Занятость пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличилась на 0.1 процентного пункта до 83.8%, по компании показатель снизился на 1.2 процентного пункта до 81.6%. Группа "Аэрофлот" в сентябре 2018 года ввела в эксплуатацию четыре воздушных судна: один SSJ100, один Boeing 737-800, один Airbus А320 и один Boeing 777-300. За этот же период был выведен из парка один Boeing 737-800. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк Группы насчитывал 361 воздушное судно. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна: один SSJ100 и один Airbus А320. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 250 воздушных судов.



Прибыль Группы Аэрофлот по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 17.2% до 22.49 млрд руб. с 27.149 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.2% до 466.345 млрд руб. с 404.773 млрд руб., показатель EBITDAR - на 9.8% до 110.957 млрд руб. с 101.016 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 11.5% до 47.189 млрд руб. с 53.306 млрд руб.



Прибыль Группы Аэрофлот по МСФО за III квартал 2018 года выросла на 14.2% до 27.718 млрд руб. с 24.261 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 18% до 200.523 млрд руб. с 169.915 млрд руб., показатель EBITDAR - на 17.5% до 64.594 млрд руб. с 54.958 млрд руб., показатель EBITDA - на 7% до 40.567 млрд руб. с 37.902 млрд руб.



"AK&M" от 05.12.2018