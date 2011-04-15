Развязку МКАД - Волоколамское шоссе начнут реконструировать в 2019 году

К реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе на северо-западе столицы планируется приступить в начале следующего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого цитирует Стройкомплекс.



"Уже определен подрядчик, скоро начнётся строительство", - сказал С.Собянин.



Победителем конкурса стало ПАО "Мостотрест". Работы необходимо выполнить в срок не более трех лет с момента заключения госконтракта.



Проект предусматривает возведение трёх эстакад: бокового проезда с внешней стороны МКАД над Рижской железной дорогой и Волоколамским шоссе длиной 210 м, разворотной эстакады с внутренней стороны МКАД на внешнюю (420 м), направленного левоповоротного съезда с внешней стороны МКАД на Волоколамку в сторону центра (507 м).



Вдоль кольцевой автодороги соорудят 2.8 км боковых проездов, реконструируют 2.4 км съездов с развязки и 600 м Волоколамского шоссе.



Кроме того, сделают боковой проезд Волоколамки и местные проезды, а также реконструируют эстакаду на МКАД.



"AK&M" от 05.12.2018