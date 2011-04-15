Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/12/2018
16:24

Развязку МКАД - Волоколамское шоссе начнут реконструировать в 2019 году

К реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе на северо-западе столицы планируется приступить в начале следующего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого цитирует Стройкомплекс.

"Уже определен подрядчик, скоро начнётся строительство", - сказал С.Собянин.

Победителем конкурса стало ПАО "Мостотрест". Работы необходимо выполнить в срок не более трех лет с момента заключения госконтракта.

Проект предусматривает возведение трёх эстакад: бокового проезда с внешней стороны МКАД над Рижской железной дорогой и Волоколамским шоссе длиной 210 м, разворотной эстакады с внутренней стороны МКАД на внешнюю (420 м), направленного левоповоротного съезда с внешней стороны МКАД на Волоколамку в сторону центра (507 м).

Вдоль кольцевой автодороги соорудят 2.8 км боковых проездов, реконструируют 2.4 км съездов с развязки и 600 м Волоколамского шоссе.

Кроме того, сделают боковой проезд Волоколамки и местные проезды, а также реконструируют эстакаду на МКАД.

"AK&M" от 05.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100