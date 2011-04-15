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05/12/2018
16:43

Инвесторы хотят построить восемь заводов в Новой Москве

Инвесторы хотят построить восемь заводов в Новой Москве. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Как заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, "рассматривается возможность строительства восьми различных заводов и производственных комбинатов в Новой Москве. Среди этих проектов есть и мясокомбинат, и молокозавод, и завод специй, и даже домостроительный блочный комбинат".

По его словам, сейчас инвесторы совместно с городскими властями подыскивают земельные участки под строительство новых фабрик.

В.Жидкин добавил, что городские власти почти не согласовывают новые проекты строительства жилья на присоединённых территориях.

"По уже утверждённым правилам землепользования и застройки, в ТиНАО можно построить около 18 млн кв. м жилья. Этого достаточно. Сейчас мы в основном рассматриваем и согласовываем проекты возведения коммерческой недвижимости или производственных объектов с местами приложения труда", - добавил В.Жидкин.

"AK&M" от 05.12.2018
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