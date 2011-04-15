Юридическое сопровождение сделки "Черкизово" осуществила Eversheds Sutherland

Юридическое сопровождение сделки "Черкизово", включавшее проверку приобретаемых активов и разработку договоров, осуществляла международная юридическая фирма Eversheds Sutherland. Об этом говорится в сообщении группы.



Группа "Черкизово" завершила сделку по приобретению АО "Алтайский бройлер" у холдинга "Приосколье". Сумма сделки составила 4.6 млрд руб., она одобрена Федеральной антимонопольной службой.



О намерении приобрести птицефабрику в Алтайском крае Группа "Черкизово" сообщила летом 2018 года.



"Алтайский бройлер" - один из крупнейших игроков на рынке мяса птицы в Сибири. Птицефабрика ежегодно производит около 67 тыс. т продукции в живом весе (58 тыс. т готовой продукции). Данное приобретение позволит Группе "Черкизово" выйти на рынок Сибирского федерального округа и ещё больше упрочить свои позиции на российском рынке мяса птицы.



"Сибирь - перспективный регион для дальнейшего развития Группы. Сейчас там активно развиваются федеральные розничные сети и нам интересно расти вместе с ними", - прокомментировал генеральный директор Группы "Черкизово" Сергей Михайлов, цитируемый в сообщении. По его словам, в первую очередь группу интересует выход в крупнейшие города региона.



Для обеспечения Алтайской птицефабрики бройлерным яйцом Группа приобрела у "Приосколья" производственные площадки "Краснояружского бройлера" (Белгородская область) вместе с родительским стадом. Это позволит "Черкизово" закрыть собственные потребности в инкубационном яйце на 100%.



На базе "Алтайского бройлера" Группа намерена развивать собственную систему дистрибуции в Сибирском ФО. "Черкизово" продолжит выпускать продукцию под брендом "Алтайский бройлер", а в дальнейшем может наладить производство других брендов мяса птицы. Также в дальнейшем планируется увеличивать поставки в Сибирь продукции мясопереработки.



"Алтайский бройлер" - крупнейший производитель мяса птицы в Алтайском крае и один из крупнейших производителей в Сибирском федеральном округе. Свою деятельность предприятие начало в 2007 году, в декабре 2008 года была выпущена первая партия продукции. Сегодня это современный птицекомплекс с незамкнутым производственным циклом, в структуру которого входят инкубаторий, комбикормовый завод, четыре площадки откорма бройлеров, завод в Бийске по убою и переработке мяса птицы. Птица выращивается на сбалансированных комбикормах собственного производства. В ассортименте - около 100 наименований охлажденных и замороженных полуфабрикатов.



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.



Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 83.3% до 10.355 млрд руб. по сравнению с 5.65 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 7% и составила 70.748 млрд руб. по сравнению с 66.129 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 36.5% до 24.3 млрд руб. с 17.8 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 9.2%, достигнув 13 млрд руб.



За III квартал 2018 года выручка увеличилась на 10.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 25.2 млрд руб., валовая прибыль -на 29.9%, достигнув 6.4 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 65.4%, составив 6 млрд руб. Чистая прибыль утроилась и составила 1.6 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 05.12.2018