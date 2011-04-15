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05/12/2018
17:53

Господдержка растениеводства Омской области в этом году составила около 786.5 млн руб.

Господдержка растениеводства Омской области в этом году составила около 786.5 млн руб. - почти 40% от всей господдержки сельского хозяйства в регионе. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым, говорится в сообщении Минсельхоза.

В этом году урожай зерновых и зернобобовых в области составил 3.4 млн т - это второй результат в округе после Алтайского края. При этом по урожаю ячменя регион является лидером в СФО - в 2018 году сбор этой культуры вырос на 7% до 639 тыс. т. Положительная динамика наблюдается и в выращивании рядя других культур: сои, рапса, картофеля, овощей.

По данным на конец ноября текущего года омские сельхозпроизводители на четверть увеличили экспорт продукции АПК по сравнению с прошлым годом. Объём поставок составил порядка $140 млн. Рынками сбыта являются не только страны ближнего зарубежья, как Казахстан и Грузия, но и Китай, Нидерланды, Израиль.

"AK&M" от 05.12.2018
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