Станцию метро "Беломорская" планируется открыть до конца года

Строительство станции "Беломорская" Замоскворецкой линии метро подходит к концу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Строили станцию на уже действующей линии метро. В ближайший месяц, до конца года, постараемся её запустить", - сказал С.Собянин.



Станция "Беломорская" строится между "Речным вокзалом" и "Ховрино" Замоскворецкой линии метро.



"Беломорская" сначала не была включена в план строительства, но по просьбе жителей района власти нашли для неё место. Сейчас здесь трудятся 500 человек на глубине 24 м.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 05.12.2018