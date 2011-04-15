Бюджетные расходы на строительство столичной подземки увеличены, М.Хуснуллин

Бюджетные расходы на строительство столичной подземки увеличены в связи с проектированием новых перспективных линий метро, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сокольническая линия дошла до Саларьево, теперь идёт дальше в Новую Москву, до Коммунарки. Солнцевскую ветку тянем до аэропорта "Внуково". Проектируем метро до Троицка: от станции "Севастопольский проспект", которая будет пересадочной на станцию Московского центрального кольца "Крымская", линия пойдёт в Коммунарку и Троицк - через станцию "Академическая" рыжей ветки и станцию "Улица Новаторов" Большого кольца метро. Еще одна перспективная ветка - Бирюлевская: от станции "ЗИЛ" МЦК через БКЛ до Бирюлева и далее в Щербинку. Сейчас разрабатывается проект планировки. Новая ветка также пойдет от БКЛ в Рублево-Архангельское", - рассказал М.Хуснуллин.



По его словам, самым прорывным проектом московского метро остаётся Большая кольцевая линия.



"БКЛ - 70 км, 31 станция, которые все сейчас находятся в стройке. В этом году ввели первый участок длиной 12 км - от "Делового центра" до "Петровского парка". Ещё одна станция - "Савеловская" - будет введена в ближайшее время", - добавил М.Хуснуллин.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 05.12.2018