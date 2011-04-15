Дайджест газеты "Ведомости" от 6 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 6 декабря 2018 года.





ЗДРАВСТВУЙ, КРИЗИС, НОВЫЙ ГОД!



Россияне отпразднуют Новый год без размаха, прошлогоднего оптимизма нет. Большая доля новогодних трат уйдет на подарки для себя и на смартфоны.



Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб. Такие данные приводит Deloitte в исследовании "Новый год и Рождество - 2019". По ее данным, год назад потребитель был готов немного нарастить праздничные траты - до 17 600 руб., что даже больше, чем до кризиса. Но по факту расходы оказались заметно скромнее - около 16 000 руб.



На планах потребителей сказываются опасения по поводу ситуации в экономике. По данным Deloitte, за год стало намного больше россиян, которые считают, что экономика страны находится в рецессии: в прошлом году таких было 51%, а в этом - уже 61%. Заметно - с 22 до 30% - выросла и доля россиян, ожидающих снижения своей покупательной способности в новом году.



Россияне за последние годы стали гораздо рациональнее и в отсутствие быстрого экономического роста бережливо подходят к новогодним праздникам. Подробнее читайте на первой полосе.





DEA ПРИГОТОВИЛА МЕКСИКЕ $2 МЛРД.



Dea Михаила Фридмана и его партнеров готова вложить в проекты в Мексике более $2 млрд за пять лет. Она покупает нефтегазовую компанию Sierra Oil & Gas, владеющую несколькими шельфовыми месторождениями.



Dea Deutsche Erdoel Михаила Фридмана и его партнеров подписала соглашение о покупке независимой мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas.



Sierra добычу пока не ведет, компания владеет лицензией на поиск углеводородов на шести шельфовых блоках в Мексике. Их суммарные запасы компания не раскрывает. Известны данные лишь по одному из них, Zamа: извлекаемые запасы - 400-800 млн баррелей нефтяного эквивалента. В нем Sierra принадлежит 40%. Начало добычи на Zama ожидается в 2022-2023 гг. По данным оператора проекта - компании Talos Energy, она составит 100 000-150 000 баррелей в сутки.





ПЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ПЕНСИИ



Сбербанк увеличивает предельный возраст возврата заемщика потребительского кредита до 70 лет. В этом он догоняет рынок, считают эксперты.



Об увеличении верхней границы возраста заемщика потребительских кредитов на пять лет, до 70 лет к моменту погашения займа, сообщил сам банк. Возраст его ипотечного заемщика к моменту погашения кредита по-прежнему не должен превышать 75 лет, предельный возраст получателя кредитки - 65 лет, рассказала пресс-служба.



Другие условия потребительского кредитования сохранены. Срок займа может составлять от трех месяцев до семи лет, сумма - до 5 млн руб.





"АЛИСА" В СТРАНЕ СМАРТФОНОВ



"Яндекс" представил свой первый смартфон - "Яндекс.Телефон". Разработчики надеются завоевать покупателей экосистемой, но эксперты сомневаются, что это получится без расходов на маркетинг и дистрибуцию.



В среду "Яндекс" представил первый в истории компании смартфон, который будет стоить 17990 руб. 6 декабря его можно купить в музее "Яндекса" на улице Тимура Фрунзе, а с 7 декабря гаджет появится в розничных сетях "Вымпелком", "М.Видео" и "Эльдорадо", а также в онлайн-маркетплейсе "Беру" с доставкой по всей России.



Устройство работает на операционной системе Android и своим внешним видом и характеристиками напоминает многие китайские смартфоны. У "Яндекс.Телефона" 5,65-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 на 1080 пикселов) с узкими рамками, 8-ядерный процессор Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной памяти, 64-гигабайтный накопитель и модуль NFC для бесконтактных платежей.





"РАЗГОВОРЫ ОБ УХОДЕ SIEMENS ИЗ РОССИИ - ЭТО СПЕКУЛЯЦИИ"



Президент Siemens в России - о том, как компания готовится к новой программе модернизации теплоэлектростанций и планах глубокой локализации - турбины и поездов "Ласточка" и "Сапсан".



Александр Либеров - первый руководитель российское подразделение Siemens родом из России. Он возглавил компанию в октябре в непростые времена для иностранных инвесторов вообще и для Siemens в частности.



Одна из проблем компании возникла из-за поставок четырех ее газовых турбин в Крым в обход санкций Евросоюза. Турбины изготовило совместное предприятие Siemens и "Силовых машин", которые с января находятся под санкциями. Сразу после того, как разразился скандал, владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов пргрозил выйти из совместного предприятия и запустить собственное производство турбин.





ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ВПЛОТНУЮ ПРИБЛИЗИЛАСЬ К ЦЕЛИ ЦЕНТРОБАНКА В 4%





Инфляция в России в ноябре ускорилась до 3,9% в годовом выражении с октябрьских 3,5%, следует из недельных данных Росстата. Рост цен, таким образом, вплотную приблизился к таргету ЦБ в 4%, выше которого не был с июня 2017 г. За неделю с 27 ноября по 3 декабря цены выросли на 0,2%, до этого две недели они росли на 0,1%, а с 7 по 12 ноября - также на 0,2%.



До выхода последних данных казалось, что всплеск инфляции на второй неделе ноября был разовым, теперь же есть риск, что такой рост станет новой нормой.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 06.12.2018