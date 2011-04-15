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06/12/2018
10:39

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Златкомбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ "Златкомбанк" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

По величине активов на 1 ноября 2018 года кредитная организация занимала 405-е место в банковской системе Российской Федерации.

Златкомбанк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери.

В деятельности Златкомбанка установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности направления, полноты и корректности представленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, Златкомбанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также операций направленных на вывод денежных средств за рубеж и/или их обналичивание, подчеркивает ЦБ.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении Златкомбанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

В деятельности Златкомбанка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

В Златкомбанке будет действовать временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Златкомбанк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


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