Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 декабря

Банк России установил на 7 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.2247

1 Азербайджанский манат 39.3385

100 Армянских драмов 13.7717

1 Белорусский рубль 31.2838

1 Болгарский лев 38.6460

1 Бразильский реал 17.2511

100 Венгерских форинтов 23.3512

1000 Вон Республики Корея 59.6591

10 Гонконгских долларов 85.3947

1 Датская крона 10.1274

1 Доллар США 66.7377

1 Евро 75.6071

100 Индийских рупий 94.0299

100 Казахстанских тенге 18.0017

1 Канадский доллар 49.7226

100 Киргизских сомов 95.5443

10 Китайских юаней 96.9419

10 Молдавских леев 38.7447

1 Новый туркменский манат 19.0952

10 Норвежских крон 78.1124

1 Польский злотый 17.6224

1 Румынский лей 16.2379

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.4404

1 Сингапурский доллар 48.6994

10 Таджикских сомони 70.8468

1 Турецкая лира 12.4511

10000 Узбекских сумов 80.2637

10 Украинских гривен 23.9109

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.8036

10 Чешских крон 29.1890

10 Шведских крон 74.1596

1 Швейцарский франк 66.8246

10 Южноафриканских рэндов 48.0573

100 Японских иен 59.0468

"AK&M" от 06.12.2018