Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 декабря

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Банк России установил на 7 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.2247
1 Азербайджанский манат 39.3385
100 Армянских драмов 13.7717
1 Белорусский рубль 31.2838
1 Болгарский лев 38.6460
1 Бразильский реал 17.2511
100 Венгерских форинтов 23.3512
1000 Вон Республики Корея 59.6591
10 Гонконгских долларов 85.3947
1 Датская крона 10.1274
1 Доллар США 66.7377
1 Евро 75.6071
100 Индийских рупий 94.0299
100 Казахстанских тенге 18.0017
1 Канадский доллар 49.7226
100 Киргизских сомов 95.5443
10 Китайских юаней 96.9419
10 Молдавских леев 38.7447
1 Новый туркменский манат 19.0952
10 Норвежских крон 78.1124
1 Польский злотый 17.6224
1 Румынский лей 16.2379
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.4404
1 Сингапурский доллар 48.6994
10 Таджикских сомони 70.8468
1 Турецкая лира 12.4511
10000 Узбекских сумов 80.2637
10 Украинских гривен 23.9109
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.8036
10 Чешских крон 29.1890
10 Шведских крон 74.1596
1 Швейцарский франк 66.8246
10 Южноафриканских рэндов 48.0573
100 Японских иен 59.0468
"AK&M" от 06.12.2018