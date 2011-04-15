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06/12/2018
11:39

Криптовалюты вновь падают на фоне сообщений об убытках Bitmain от поддержки хардфорка Bitcoin Cash

Нисходящее движение крипторынка продолжается. Очередным поводом для пессимизма инвесторов стало сообщение о том, что майнинговый гигант Bitmain потерял свыше $740 млн из-за поддержки им хардфорка Bitcoin Cash. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.

Курс биткоина на 11.00 снизился за сутки на 1.43% до $3856 при капитализации $67.1 млрд. Ethereum к этому времени подешевел на 5.58% до $101.5, его капитализация достигла $10.7 млрд. XRP за сутки потерял 2.86% и снизился до $0.34 с капитализацией $13.7 млрд. При этом курс XRP несколько поддерживает информация о том, что блокчейн-консорциум R3 первым в свою платформу для проведения международных криптовалютных платежей по обязательствам, взятым в сети Corda, добавит именно XRP. Litecoin за сутки подешевел на 3.29% до $29.4, его капитализация составила $1.8 млрд.

Общая капитализация крипторынка достигла $122.8 млрд.
Вероятно в ближайшей перспективе крипторынок продолжит падать еще ниже в рамках сформировавшегося устойчивого нисходящего тренда. Дополнительное давление на криптовалюты могут оказывать вновь появляющиеся на рынке негативные новости. Курс биткоина в скором времени может опуститься до $3700, Ethereum - подешеветь до $100, XRP - до $0.33, Litecoin - до $28.




"AK&M" от 06.12.2018
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