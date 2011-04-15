Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 декабря 2018 года



КАЛИНИНГРАД ОБЗАВОДИТСЯ

РЕГИОН ХОЧЕТ НОВЫЕ МОЩНОСТИ ДЛЯ HYUNDAI, BMW И DAIMLER



Как выяснил "Ъ", руководство Калининградской области лоббирует в правительстве создание в регионе завода двигателей Hyundai и производств автокомпонентов для BMW и Daimler. Но на локализацию выпуска двигателей рассчитывал Петербург, а в планах BMW и Daimler пока локализации компонентов нет. Участники рынка скептически относятся к идеям региона, а главным интересантом называют калининградский "Автотор", собирающий ряд моделей тех же Hyundai и BMW.





ГОЛОСА ПОЛОЖАТ НА ЦИФРУ

ЦЕНТРИЗБИРКОМ ВКЛЮЧАЮТ В НАЦПРОЕКТ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА"



Как стало известно "Ъ", премьер Дмитрий Медведев одобрил предложение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России о присоединении к нацпроекту "Цифровая экономика". В 2018 году бюджет Центризбиркома на информационные технологии оказался вдвое меньше, чем годом ранее, указывают эксперты. За счет участия в "Цифровой экономике" комиссия рассчитывает подключить свои подразделения к интернету, а также запустить проект по дистанционному голосованию.





БАНК РАСТАЩИЛИ ПО ЗВОНКУ ИЗ ЦБ

ЗАКОНЧЕНО ДЕЛО О РАСТРАТЕ 585 МЛН РУБ.



Как стало известно "Ъ", в крахе банка "Динамичные системы" (ДС-банк) оказались замешаны сотрудники ЦБ, надзиравшие за кредитным учреждением. По версии следствия, они предупредили банкиров о проверке и готовившемся отзыве лицензии, после чего из банка вывели все средства. Вскоре предполагаемые участники хищений предстанут перед судом.







ИНТЕРНЕТУ ПЛОХО БЕЗ ЛЕКАРСТВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОСЯТ УСКОРИТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ИХ ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОДАЖИ





Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) нашла новый способ продвижения законопроекта о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами, попросив вице-премьера Максима Акимова включить работу над документом в госпрограмму "Цифровая экономика". Это, рассчитывают в ассоциации, позволит ускорить принятие застрявшего в Госдуме документа. Против него выступают традиционные аптеки: активнее всего они говорят о рисках для пациентов, но признают и риски потери существенной части рынка. Впрочем, по оценке отдельных игроков, речь идет не более чем об 1%.





ПОЧТА-БАНК НА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОБЕСПЕЧИЛИ ЕМУ РОСТ ДОЛИ НА РЫНКЕ POS-КРЕДИТОВ



По итогам октября Почта-банк обогнал ОТП-банк по выдаче кредитов на приобретение товаров в торговых сетях (POS-кредитов) и в ближайшее время может занять второе место на этом рынке. Опережающий рост выдач обеспечен ставкой на кредитование приобретения мобильной техники - на этот сегмент приходится около 50% всех POS-кредитов банка. Конкуренты такого подхода не разделяют, указывая на высокие риски в этом сегменте из-за ликвидности приобретаемых в кредит смартфонов, и предпочитают уступить долю рынка, но не наращивать риски.





РЕГТЕХ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

БИЗНЕС ОСТОРОЖНО ОЦЕНИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВОГО РЫНКА



В половине российских компаний, интересующихся регуляторными технологиями, еще не внедрили ни одного такого решения. Эффективность РегТеха для бизнеса пока не вполне очевидна, следует из результатов опроса, проведенного Refinitiv. Несмотря на то что большая часть компаний ожидает роста этого сегмента, среди сдерживающих факторов они выделяют неразвитое законодательство, отсутствие цифрового взаимодействия с госорганами и недостаток квалифицированных кадров.





"ИНТЕР РАО" ЗАБЕРЕТ НАСЛЕДИЕ ТНК-BP

ХОЛДИНГ ВЫКУПИТ НИЖНЕВАРТОВСКУЮ ГРЭС У "РОСНЕФТИ"



"Интер РАО" планирует в 2019 году консолидировать 100% в Нижневартовской ГРЭС, выкупив блокпакет у принадлежащего "Роснефти" ООО "РН-Актив". Эксперты оценивают долю "Роснефти" в 25% плюс одну акцию ГРЭС в 3,4-5 млрд руб., отмечая, что у "Интер РАО" почти 128 млрд руб. свободных средств и энергохолдинг может позволить себе сделку.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 06.12.2018