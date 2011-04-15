Банк России на 7 декабря понизил курс евро к рублю почти на 10 копеек до 75.6071 руб., курс доллара США - почти на 9 копеек до 66.7377 руб.

Банк России на 7 декабря понизил официальный курс евро к рублю почти на 10 копеек до 75.6071 руб. с 75.7051 руб., курс доллара США - почти на 9 копеек до 66.7377 руб. с 66.8242 руб. 6 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 7 декабря уменьшилась более чем на 9 копеек (-0.13%) до 70.7289 руб. с 70.8206 руб. 6 декабря.



"AK&M" от 06.12.2018