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06/12/2018
12:42

ESET нашла в App Store фитнес-приложения, крадущие средства со счетов пользователей

ESET предупреждает о новой уловке интернет-мошенников. В App Store появились фальшивые спортивные приложения. С их помощью осуществлялась кража денег с банковских карт пользователей, подключенных к учётной записи Apple.

Новую партию вредоносных мобильных приложений обнаружил специалист по безопасности ESET Лукас Стефанко.

Fitness Balance и Calories Tracker были замаскированы под приложения для спорта и должны были рассчитывать индекс массы тела, напоминать о приеме воды и выполнять другие функции фитнес-трекера. Одно из них имело высокий рейтинг ­ 4.3 балла и 18 положительных отзывов от пользователей App Store.

Потенциальным жертвам предлагалось отсканировать отпечаток пальца, чтобы запустить улучшенную версию приложения и увидеть персональные рекомендации по питанию. В этот момент "случайно" подтверждался платёж с помощью Touch ID. После пользователям приходило уведомление о списании с банковской карты $119.99 (почти 8 000 руб.) или 139.99 евро (более 10 500 руб.).

Функциональность и схожие интерфейсы позволяют предположить, что мобильные приложения созданы одним и тем же разработчиком.

После обращения специалистов ESET Apple удалила вредоносные приложения из App Store.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 06.12.2018
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