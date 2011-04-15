ESET нашла в App Store фитнес-приложения, крадущие средства со счетов пользователей

ESET предупреждает о новой уловке интернет-мошенников. В App Store появились фальшивые спортивные приложения. С их помощью осуществлялась кража денег с банковских карт пользователей, подключенных к учётной записи Apple.



Новую партию вредоносных мобильных приложений обнаружил специалист по безопасности ESET Лукас Стефанко.



Fitness Balance и Calories Tracker были замаскированы под приложения для спорта и должны были рассчитывать индекс массы тела, напоминать о приеме воды и выполнять другие функции фитнес-трекера. Одно из них имело высокий рейтинг ­ 4.3 балла и 18 положительных отзывов от пользователей App Store.



Потенциальным жертвам предлагалось отсканировать отпечаток пальца, чтобы запустить улучшенную версию приложения и увидеть персональные рекомендации по питанию. В этот момент "случайно" подтверждался платёж с помощью Touch ID. После пользователям приходило уведомление о списании с банковской карты $119.99 (почти 8 000 руб.) или 139.99 евро (более 10 500 руб.).



Функциональность и схожие интерфейсы позволяют предположить, что мобильные приложения созданы одним и тем же разработчиком.



После обращения специалистов ESET Apple удалила вредоносные приложения из App Store.



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"AK&M" от 06.12.2018