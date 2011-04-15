Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/12/2018
12:45

Ингосстрах стал партнёром нового акселератора Insurtech 2.0

В Москве стартовал второй коллаборативный акселератор для стартапов в сфере инновационных страховых технологий Insurtech 2.0, говорится в сообщении страховой компании.

Цель программы акселерации, которая длится 12 недель, - запуск пилотных проектов между страховыми компаниями - партнерами акселератора и отобранными в программу стартапами. Ингосстрах стал партнёром программы Insurtech 2.0. Программу реализует компания Финтех Лаб при поддержке Всероссийского Союза страховщиков.

Для участия в акселерационной программе было отобрано 17 стартапов, которым предстоит напряженная работа над запуском пилотных проектов при поддержке профессиональных трекеров акселератора и менторов из страховых компаний. Для стартапов и представителей страховых компаний также подготовлена интенсивная образовательная программа, включающая в себя интерактивные лекции, мастер-классы и воркшопы.

Первая программа успешно прошла в 2017 году. В рамках прошлого Insurtech стартапы совместно со страховыми компаниями запустили 11 пилотных проектов всего за 12 недель акселерации.

"Новый Insurtech 2.0 должен привести к запуску ещё большего количества пилотных проектов с партнерами. Прошлогодний опыт показал, что такой вид акселерации не только востребован, но и действительно помогает страховым компаниям взглянуть по-новому на финтех-сервисы, помогает преодолеть барьер "боязнь всего нового". Это подтверждается и тем, что компании хотят снова участвовать в акселераторе", - комментирует генеральный директор Финтех Лаб Антон Арнаутов.

Финтех Лаб (fintech-lab.ru) - куратор акселерационных программ Banktech и Insurtech. Организатор Молодежного дня финтеха на форуме Finopolis, студенческого финтех-чемпионата Fintech Cup, а также инициатор создания Ассоциации стартапов "Финтех Старт".

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 06.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100