Ингосстрах стал партнёром нового акселератора Insurtech 2.0

В Москве стартовал второй коллаборативный акселератор для стартапов в сфере инновационных страховых технологий Insurtech 2.0, говорится в сообщении страховой компании.



Цель программы акселерации, которая длится 12 недель, - запуск пилотных проектов между страховыми компаниями - партнерами акселератора и отобранными в программу стартапами. Ингосстрах стал партнёром программы Insurtech 2.0. Программу реализует компания Финтех Лаб при поддержке Всероссийского Союза страховщиков.



Для участия в акселерационной программе было отобрано 17 стартапов, которым предстоит напряженная работа над запуском пилотных проектов при поддержке профессиональных трекеров акселератора и менторов из страховых компаний. Для стартапов и представителей страховых компаний также подготовлена интенсивная образовательная программа, включающая в себя интерактивные лекции, мастер-классы и воркшопы.



Первая программа успешно прошла в 2017 году. В рамках прошлого Insurtech стартапы совместно со страховыми компаниями запустили 11 пилотных проектов всего за 12 недель акселерации.



"Новый Insurtech 2.0 должен привести к запуску ещё большего количества пилотных проектов с партнерами. Прошлогодний опыт показал, что такой вид акселерации не только востребован, но и действительно помогает страховым компаниям взглянуть по-новому на финтех-сервисы, помогает преодолеть барьер "боязнь всего нового". Это подтверждается и тем, что компании хотят снова участвовать в акселераторе", - комментирует генеральный директор Финтех Лаб Антон Арнаутов.



Финтех Лаб (fintech-lab.ru) - куратор акселерационных программ Banktech и Insurtech. Организатор Молодежного дня финтеха на форуме Finopolis, студенческого финтех-чемпионата Fintech Cup, а также инициатор создания Ассоциации стартапов "Финтех Старт".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 06.12.2018