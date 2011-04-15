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ЦБ аннулировал у Экономикс-Банка лицензию на осуществление банковских операций. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.
В банк будет назначен ликвидатор. Кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, подчеркивает ЦБ.
По величине активов на 1 ноября 2018 года кредитная организация занимала 424-е место в банковской системе Российской Федерации.
Экономикс-Банк - участник системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
"AK&M" от 06.12.2018