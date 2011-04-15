Ингосстрах выделил 11.4 млн руб. на финансирование мероприятий по снижению пожарных рисков в ВАО

Ингосстрах осуществляет финансирование противопожарных мероприятий на сумму в размере 11.4 млн руб. в рамках Городской программы страхования в жилищной сфере Восточного административного округа столицы. Об зтом говорится в сообщении страховой компании.



5 декабря 2018 года состоялась комиссия по приёмке выполненных работ по модернизации системы дымоудаления и противопожарной автоматики (ДУ и ППА) на сумму в размере 3.6 млн руб. в жилом доме повышенной этажности.



Программой страхования предусмотрено формирование страховыми организациями фондов для финансирования мероприятий по предупреждению и снижению тяжести последствий страховых событий в жилищном фонде. Расходование средств на эти цели планируется централизованно по заявкам префектур административных округов и городских служб.



Программа страхования в жилищной сфере города Москвы включает страхование жилых помещений и страхование общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. Страхование жилых помещений – наиболее востребованный вид добровольного страхования в городе. В Восточном округе в настоящее время застраховано более 200 тыс. квартир. Популярность страховой услуги объясняется её невысокой стоимостью, возможностью уплаты страховых взносов в рассрочку вместе с жилищно-коммунальными платежами, а также обязательствами Правительства Москвы по возмещению ущерба.



Правительство Москвы участвует в возмещении ущерба при наступлении страхового случая.



Участие правительства Москвы обеспечивает применение выгодного для населения страхового тарифа. Затраты на страхование квартир снижаются в несколько раз по сравнению с коммерческим страхованием при аналогичном страховом покрытии.



Так, например, ежемесячный страховой взнос для квартиры площадью 42.8 кв. м составляет 76.61 руб. (1.79 рублей за кв. метр).



Городская программа предполагает страхование жилого помещения от рисков повреждения или уничтожения в результате пожара, взрыва, сильного ветра (урагана, смерча, шквала) и сопровождающих его осадков, а также аварий систем отопления, водоснабжения, канализации, внутренних водостоков.



По статистике компании, подавляющее большинство страховых случаев (91%) связано с заливами квартир по причине аварий систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, 8% убытков приходится на пожары и последствия их тушения.



За прошедшие месяцы 2018 года выплачены денежные средства для восстановления 680 квартир жителей Восточного округа, сумма выплаты составила более 27 млн руб. Из них 23.2 млн руб. выплачено СПАО "Ингосстрах" и 4.2 млн руб. – из бюджета города.



ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования" – уполномоченная организация правительства Москвы, обеспечивающая реализацию программы страхования в жилищной сфере.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 06.12.2018