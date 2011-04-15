В Курске состоялось заседание Совета по привлечению инвестиций и взаимодействию с инвесторами

В Курске 5 декабря 2018 состоялось заседание Совета по привлечению инвестиций и взаимодействию с инвесторами Курской области, где врио губернатора области Роман Старовойт обозначил направления, которые предлагается развивать в регионе.



Среди направлений Р.Старовойт выделил: развитие IT и фармацевтического кластеров, создание агрокластера, реконструкцию и создание новых объектов социальной инфраструктуры, проекты по благоустройству городов, развитие стратегических и инфраструктурных объектов строительства железных дорог и автодорог, реконструкцию аэропорта в Курске, создание инновационных медицинских технологий.



"Наша задача - организовать качественную работу для обеспечения роста инвестиционной привлекательности региона", - заявил Р.Старовойт.



В ближайшие годы это станет ключевым показателем для оценки эффективности региона, будет способствовать появлению в Курской области новых производственных комплексов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, туристических, культурных и спортивных объектов.



По мнению Р.Старовойта, региону нужна инвестиционная "перезагрузка", для которой в Курской области имеются все необходимые инструменты и потенциал.



Центром притяжения инвестиций могут стать особые экономические зоны. Этой теме было посвящено выступление директора ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрея Шпиленко.



Для Курской области приоритетными были названы такие отрасли, как машиностроение и металлообработка, пищевая и перерабатывающая, химическая, медицинская и фармацевтическая, электротехническая и электронная промышленность.



По мнению эксперта, создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа будет как нельзя лучше способствовать развитию крупного, среднего и малого бизнеса, созданию новых рабочих мест, соответственно - повышению инвестиционной привлекательности Курской области.



Крупные инвесторы, работающие в регионе, заинтересованы в развитии сотрудничества. Этому были посвящены доклады руководителей ООО УК "Металлоинвест", ООО "АПХ Мираторг", АО "Россельхозбанк".



"AK&M" от 06.12.2018