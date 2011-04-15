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06/12/2018
14:31

В Курске подписан ряд крупных инвестиционных соглашений

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт от лица администрации области 5 декабря в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами поставил подпись под документами, которые станут стимулом для дальнейшего экономического развития Курской области. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

В частности, подписаны соглашения: с АО "Россельхозбанк" в области развития инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в сфере промышленного производства; с Ассоциацией развития кластеров и технопарков России в области привлечения инвестиций в промышленность путем создания и развития на территории Курской области ОЭЗ промышленно-производственного типа; с ООО "Газпром газомоторное топливо" в области расширения использования природного газа в качестве моторного топлива на территории Курской области; с АО "Информационные системы Джет" в области развития и укрепления информационных и коммуникационных технологий, новейших знаний, решения задач по созданию высококачественных и надежных комплексов электронного оборудования, пригодного для использования на территории Курской области.

Кроме того, подписаны меморандумы о намерениях: с ООО АПК "Мираторг" по строительству завода по убою и переработке свиней, строительству свинокомплексов;- с ООО "Курскагроактив" в области реализации инвестиционного проекта "Комплексный селекционный семеноводческий центр по производству и хранению семян сельскохозяйственных культур, включая сою на территории Курской области"; с ООО ГК "Продимекс" в области реализации инвестиционного проекта комплексной модернизации филиалов "Золотухино", "Любимовский", "Курсксагропром" со строительством завода по переработке мелассы на территории Курской области.



"AK&M" от 06.12.2018
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