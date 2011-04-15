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06/12/2018
14:35

Россельхозбанк направил в экономику Курской области 152 млрд руб.

В рамках рабочей поездки в Курскую область председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов и врио губернатора Курской области Роман Старовойт подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении банка.

Документ направлен на развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества между РСХБ и Администрацией Курской области в сфере инвестиционной деятельности. Банк планирует значительно увеличить объёмы бизнеса по всем направлениям деятельности, в том числе оказывать финансовую поддержку проектам, направленным на повышение уровня жизни на селе и комплексное социально-экономическое развитие региона. Особое внимание уделено кредитованию сезонных работ.

На сегодняшний день РСХБ вложил в экономику региона 152 млрд руб., из них свыше 82% выдано аграриям. При поддержке банка реализовано 32 инвестиционных проекта АПК на сумму 61 млрд руб.

Председатель правления Россельхозбанка также принял участие в заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействия с инвесторами Курской области. В рамках мероприятия Борис Листов отметил значимость работы с инвесторами, подчеркнул необходимость финансовой поддержки МСП.

Кроме того, Борис Листов в рамках визита в Курскую область посетил предприятие ГК "АгроПромкомплектация".

АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Чистый убыток АО "Россельхозбанк" по МФСО за 9 месяцев 2018 года составил 9.6 млрд руб.

"AK&M" от 06.12.2018
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