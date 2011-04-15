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06/12/2018
15:39

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной доле в наследстве для граждан предпенсионного возраста

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной доле в наследстве для граждан предпенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Автором поправок в закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" о сохранении права на обязательную долю в наследстве для лиц предпенсионного возраста выступил председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам парламентария, его разработка связана с изменением параметров пенсионного законодательства, согласно которому предусмотрено увеличение пенсионного возраста.

П.Крашенинников отметил, что законопроект не создаёт новых правил и условий реализации права на обязательную долю в наследстве, а лишь предлагает дополнение о том, что к категории нетрудоспособных лиц, приобретающих указанное право, будут относиться, кроме прочего - женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Все остальные условия реализации данного права сохраняются.

Так, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют в любом случае, независимо от содержания завещания. Им причитается не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону - так называемая "обязательная доля". Право на обязательную долю призвано обеспечить те категории граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья. К нетрудоспособным в указанных случаях относятся, в том числе, граждане пенсионного возраста, вне зависимости от назначения им пенсии по старости.

Учитывая, что общеустановленный пенсионный возраст будет повышен, соответственно повысится и возраст, с которого указанные наследники приобретают право на обязательную долю. В частности, это может относиться к родителям наследодателя, его супругу, детям, а также иждивенцам, проживающим совместно с наследодателем не менее года до его смерти.

"Законопроектом предлагается сохранить возраст, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности: для женщин - на уровне 55 лет, для мужчин - на уровне 60 лет. Таким образом, указанное изменение позволит предоставить гражданам "предпенсионного" возраста дополнительные гарантии защиты имущественных прав", - сказал П.Крашенинников.

"AK&M" от 06.12.2018
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