Газпром и ЯНАО подписали соглашение

Газпром и правительство ЯНАО подписали соглашение. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова.



В документе отражён широкий круг направлений дальнейшего взаимодействия. В частности, речь идет об освоении месторождений Ямала, развитии транспортной и социальной инфраструктуры, охране окружающей среды.



Газпром обеспечит надёжные поставки газа, продуктов переработки углеводородного сырья потребителям региона и своевременные налоговые выплаты. Компания продолжит реализацию социально ответственной политики, направленной, в том числе, на поддержку коренных малочисленных народов Севера, будет содействовать повышению уровня занятости населения автономного округа. Как и в предыдущие годы, студенты, обучающиеся в ЯНАО по профильным для "Газпрома" специальностям, будут иметь возможность участия в конкурсе на получение именных стипендий компании.



В свою очередь Правительство ЯНАО будет способствовать решению вопросов, связанных с формированием в регионе благоприятного инвестиционного климата, строительством и эксплуатацией производственных объектов Газпрома.



Стороны отметили стратегический и долгосрочный характер сотрудничества компании и региона. Отмечена важность масштабной работы Газпрома по созданию на полуострове ключевого центра газодобычи в стране. Сегодня компания ввела в эксплуатацию третий, финальный, газовый промысел на Бованенковском месторождении, в 2019 году начнет работу по обустройству Харасавэйского месторождения.



Деятельность компании на территории ЯНАО имеет принципиальное значение и для устойчивого социально-экономического развития округа. Налоговые платежи Газпрома"являются существенным источником для наполнения регионального бюджета. В 2018 году они могут составить около 62 млрд руб. (в 2017 году - 55.1 млрд руб.).



На встрече был рассмотрен ход газификации региона. В октябре этого года компания завершила сооружение газопровода к посёлку Северная Нива, идет подготовка к вводу объекта в эксплуатацию.



Продолжается работа по расширению инфраструктуры для заправки автотранспорта природным газом. В настоящее время в ЯНАО действуют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) Газпрома и один передвижной газовый заправщик. Закончено строительство новой АГНКС - в Новом Уренгое. Выбраны земельные участки и ведутся предынвестиционные исследования для сооружения еще двух станций - в Ноябрьске и посёлке Пангоды.



Напомним, основным документом, регламентирующим сотрудничество Газпрома и Ямало-Ненецкого автономного округа, является генеральное соглашение. В развитие этого документа ежегодно заключаются соглашения о сотрудничестве. Подписаны меморандум о взаимодействии в рамках реализации проекта "Ямал", соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, договор о газификации.



Уровень газификации ЯНАО на 1 января 2018 года составил 48.1%. Газпромом разработана программа развития газоснабжения и газификации округа до 2021 года. Документ находится на согласовании в Правительстве ЯНАО.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 06.12.2018