Инфляция в ноябре в РФ составила 0.5%, с начала года - 3.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на продукты питания в ноябре выросли на 1%, с начала года - на 2.9%. На непродовольственные товары цены выросли на 0.4% (+3.9%). Платные услуги населению не изменились, с начала года подорожали на 3.3%.



В ноябре среди групп продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар. Рост цен на него отмечался в подавляющем большинстве субъектов РФ. При этом в 11 субъектах Федерации сахар-песок подорожал на 8% и более, из них значительнее всего в Тверской области - на 12.5%. В то же время в Севастополе сахар-песок стал дешевле на 0.6%.



Рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов. Так, огурцы стали дороже на 41.4%, помидоры - на 25.5%, лук репчатый - на 10%, виноград - на 6%, капуста белокочанная - на 5.4%, бананы - на 3.7%. Вместе с тем цены на апельсины снизились на 10%, лимоны - на 8.3%, свёклу - на 4.4%, яблоки - на 2.3%, морковь - на 1.1%.



Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров заметно выросли цены на пшено - на 9.6%. Мясо птицы стало дороже на 3%, национальные сыры и брынза - на 2.7%, колбаса сырокопченая, сосиски, сардельки, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), филе рыбное, мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис, манная, гречневая, овсяная и перловая крупы - на 1.1-2%.



Вместе с тем на 1.8% снизились цены на икру лососевых рыб отечественную, на 1% - рыбу живую и охлажденную, на 0.2-0.5% - рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород, консервы мясные для детского питания, пиво зарубежных торговых марок, кофе натуральный в зернах и молотый, кофе в организациях быстрого обслуживания.



Продолжился рост цен на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента. Так, на пальто и дубленки женские, куртки утепленные мужские и подростковые, отдельные виды верхнего трикотажа, головные уборы меховые и трикотажные, перчатки и зимнюю обувь цены выросли на 0.6-1.2%. Кроме того, отдельные виды женского белья и предметов галантереи стали дороже на 0.7%, ночные сорочки - на 0.6%.



Среди прочих видов наблюдаемых непродовольственных товаров на 3.1% возросли цены на дизельное топливо, на 0.6-1.4% подорожали новые легковые автомобили иностранных марок, холодильники, электропылесосы, дрели электрические, светильники потолочные, телефонные аппараты стационарные, еврошифер, рубероид, ламинат, порошки стиральные, мыло туалетное, жидкие чистящие и моющие средства, сигареты с фильтром, ежедневные газеты, уголь, дрова, свежесрезанные цветы, отдельные виды мебели, металлической посуды и предметов домашнего обихода.



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