Роскачество назвало лучшие смартфоны, представленные на рынке в 2018 году. Об этом говорится в сообщении ведомства.



К предыдущему исследованию добавились 13 новых моделей самых популярных в России марок телефонов, среди которых iPhone XR, Huawei Mate 20 Pro, Google Pixel 3 XL, Xiаomi Mi 8, обновленный Samsung A7, Sony Xperia XZ3 и другие. На данный момент на портале Роскачества представлен обновленный рейтинг из 309 смартфонов.



Смартфоны были проверены по 229 параметрам качества и безопасности мобильных устройств.



По результатам испытаний тройка лидеров не изменилась - это по-прежнему Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS. Однако с 7-го на 9-е место опустился Samsung Galaxy S8+ - его вытеснили Huawei Mate 20 Pro (7-е место) и iPhone XR (8-е место). Замыкают топ-10 лучших смартфонов сразу две модели, набравшие одинаковые баллы: iPhone 8 Plus и Huawei P20 Pro, а вот Samsung Galaxy Note 8 покинул рейтинг 10 лучших смартфонов.



В итоговый рейтинг лучших смартфонов 2018 года вошли: Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max, iPhone XS, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8, Huawei Mate 20 Pro, iPhone XR, Samsung Galaxy S8+, iPhone 8 Plus, Huawei P20 Pro.



Одна из наиболее популярных характеристик для сравнения смартфонов - качество дисплея. С выпуском нового смартфона Apple - iPhone XR - производитель сделал акцент на новом дисплее Liquid Retina - самом продвинутом ЖК-дисплее от Apple. По результатам испытаний дисплей Liquid Retina (6.1 дюйма) получил высокие баллы. Таким образом, как ЖК-дисплей он действительно весьма продвинутый: очень яркий, с точной цветопередачей и читать с него удобно даже при ярком свете. Однако сравнивать с OLED дисплеями более дорогих моделей iPhone его, конечно, нельзя: он явно проигрывает в контрастности. Качество дисплея Huawei Mate 20 Pro не уступает новинке iPhone: по яркости, контрастности и удобству чтения данная модель не проигрывает iPhone XR. Что касается других моделей, лидерами по качеству дисплея являются модели iPhone XS Max и XS, Xperia XZ3 за счёт глубины цвета и контрастности, а также хорошей читаемости при ярком освещении.



Важная характеристика каждого смартфона - процессор. Процессор iPhone XR A12 Bionic получил высокие баллы за частоту и скорость. Он занимает третью строчку в рейтинге по скорости процессора после XS Max и XS. Очень высокие баллы за скорость процессора также получил Huawei Mate 20 Pro (4 место в рейтинге по скорости работы процессора). Лидер рейтинга Samsung Note 9 по скорости процессора занимает 6 место, а последнее в ТОП-10 по данному показателю у Google Pixel 3 XL.



Тест на прочность приятно удивил - впервые смартфон Apple (iPhone XR) не провалил барабанный тест. После ста оборотов в барабанной трубе на нем были лишь небольшие царапины. Производитель не обманывал, когда хвалил "исключительное качество материалов" и "особо прочную переднюю панель из стекла". А вот у соседа по рейтингу Huawei Mate 20 Pro в одном случае разбился дисплей, хотя это и не отразилось не его работе, во втором - разбилась задняя панель. Данный смартфон не отличился и в тесте на водонепроницаемость (микрофон и громкоговоритель не работали после погружения, но после высыхания смартфона проблема исчезла).



Еще один значимый параметр - качество камеры. Камера iPhone XR оснащена только одним объективом, а не двумя, как у более дорогих моделей. Это приводит к чуть менее резкой детализации снимка в режиме масштабирования и менее хорошим портретам с размытым фоном (с эффектом Боке). Но основное качество изображений сопоставимо с XS или XS Max. Камера Huawei Mate 20 Pro имеет три объектива и светодиодную вспышку, а также поддерживает съемку в формате HDR. У нее есть функция стабилизации изображения в режиме ночной съемки, благодаря чему в условиях слабого освещения получаются отличные снимки. Качество снимков без вспышки и селфи - тоже хорошее.



Что касается скорости зарядки, до 100% iPhone XR зарядится за 3 часа 15 минут и проработает 25 часов. Это прогрессивный результат для iPhone (больше способен проработать только iPhone XS Max, но он и заряжается до 100% на 15 минут дольше). Huawei Mate 20 Pro зарядится до 100% заряжается за 1 час 15 минут и держит заряд 23 часа. Это отличные показатели в зачете по качеству аккумулятора - он на первом месте по быстроте зарядки. Также отличные показатели продемонстрировали One Plus 6, Honor 10, Xiaomi Mi 8.



"AK&M" от 06.12.2018