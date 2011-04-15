Транснефть потребует от Роснефти возместить убытки от простоя нефтепровода

Транснефть потребует компенсировать убытки, связанные с простоем отвода от трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) до Комсомольского НПЗ Роснефти. Об этом заявил президент трубопроводной монополии Николай Токарев, пишет газета "Ведомости".



Он оценил убытки в 1.5 млрд руб.

Как он отметил, Транснефть завершила все работы согласно контракту в апреле, и с мая на нефтеперекачивающих станциях работают вахтовые бригады, функционируют котельные, потребляется электроэнергия и обеспечивается охрана. Однако Роснефть до сих пор не подключила Комсомольский НПЗ к трубе, потому Транснефть не получает денег за прокачку нефти.



"Мы несём серьёзные издержки, и вот с мая по сегодня - это примерно 1.5 млрд руб. Это прямой убыток Транснефти по причине того, что Роснефть до сих пор свои обязательства по контракту не выполнила, и до сих пор их объекты не закончены, - подчеркнул Н.Токарев. - За безответственность надо платить, поэтому мы, конечно, будем выставлять претензии и требовать возмещения этих убытков от Роснефти".



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительству РФ в лице Росимущества принадлежит 100% обыкновенных акций компании (78.1% уставного капитала), привилегированные акции (21.9%) распределены среди миноритариев. В конце марта 2017 года на Московской Бирже было продано 1.1 млн привилегированных акций (71%) Транснефти. Продавцом выступила инвестгруппа UCP Ильи Щербовича.



В сентябре 2018 года группа получила контроль над ПАО "НМТП" и его дочерними компаниями. Эффективная доля группы "Транснефть" в ПАО "НМТП" увеличилась до 63.08% с 37.07%. Также группа получила контроль над ООО "НМТ", 50% которого принадлежит ПАО "НМТП".



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за первое полугодие 2018 года по РСБУ сократилась в 6.7 раза до 4.204 млрд руб. с 28.145 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 8.79% до 450.222 млрд руб. с 413.836 млрд руб., прибыль от продаж - в 6.27 раза до 54.988 млрд руб. с 8.767 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась в 2.4 раза до 14.397 млрд руб. с 34.602 млрд руб.



Прибыль группы "Транснефть" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла в 2.5 раза до 171 млрд руб. со 166.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.8% до 716 млрд руб. с 657.8 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 1% до 314.6 млрд руб. с 317.7 млрд руб.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.



"AK&M" от 06.12.2018