Роскомнадзор предложил ввести возрастную маркировку контента для детей раннего возраста

Руководитель Роскомнадзора, выступая в среду, 5 декабря, на заседании Попечительского совета Российской академии образования, предложил экспертам дополнить Концепцию информационной безопасности детей в сфере возрастной маркировки. Об этом говорится в сообщении ведомства.



По мнению главы Службы, развитие новых форм и способов информационного воздействия на детей и подростков требует расширения и уточнения критериев возрастной маркировки контента: "Сегодня дети являются потребителями медиа-контента практически с грудного возраста. На основе комплексного анализа необходимо разработать критерии для маркировки информационной продукции для детей раннего возраста - от 1 года до 3 лет", - заявил Александр Жаров.



Кроме того, как отметил руководитель Роскомнадзора, необходимо провести междисциплинарный анализ и уточнение возрастной маркировки контента с учетом психологических особенностей детей и подростков различного возраста, поскольку цифровые и медиа продукты становятся неотъемлемой частью процесса их воспитания и обучения.



В 2015 году распоряжением Правительства РФ утверждена Концепция информационной безопасности детей. Положения Концепции базируются на принципах признания детей и подростков активными участниками информационного процесса, ответственности государства за соблюдение законных интересов детей в информационной сфере, воспитания у детей навыков самостоятельного и критического мышления, создания в информационной среде благоприятной атмосферы для детей и подростков вне зависимости от их социального положения, религиозной и этнической принадлежности.



В разработке Концепции принимали участие ученые и специалисты МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Высшей школы экономики, Московского городского психолого-педагогического университета, Южного федерального университета, Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Решение о написании Концепции принимал Экспертный совет по массовым коммуникациям при Роскомнадзоре, в который входят руководители медиаотрасли.





"AK&M" от 06.12.2018