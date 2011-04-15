PepsiCo будет маркировать продукты маркировкой "Светофор". Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, который выступил инициатором проекта.



Ранее ведомство подготовило методические рекомендации по цветовой индикации на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей, разработанные ФИЦ НИИ питания и биотехнологии.



Идея маркировки продиктована обеспокоенностью Роспотребнадзора высокими темпами роста заболеваний среди населения страны, связанных с приёмом пищи. Около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями, а распространенность ожирения среди женщин в 2-2.5 раза выше, чем среди мужчин.



Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведёт к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета. Для того чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров необходимо информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие потреблять умеренно.



Добровольная маркировка "Светофор" позволяет потребителю сделать свой рацион питания более сбалансированным, что способствует повышению качества и продолжительности жизни населения нашей страны.



В рамках пилотного проекта по маркировке продуктов питания "Светофор" компания PepsiCo разместила на упаковке ряда своей продукции маркировки с соответствующей цветовой индикацией и подробной информацией об общем содержании жира, добавленного сахара, соли и насыщенных жиров в пересчёте на 100 г продукта.



С момента старта добровольной маркировки "Светофор" проект реализует уже две розничные российские компании.



Компания PepsiCo производит продукты питания и безалкогольные напитки более чем в 200 странах мира. Портфолио включает продукцию Frito-Lay (закуски), Gatorade (спортивные и функциональные напитки), Pepsi-Cola (газированные и негазированные напитки), Quaker (зерновые продукты и каши) и Tropicana (соки).



"AK&M" от 06.12.2018