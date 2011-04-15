Utair ввёл новые тарифы и увеличил нормы багажа. Об этом говорится в сообщении компании.



В частности, во "Внуково" введены тарифы "Минимум", "Оптимум", "Премиум" и "Бизнес". Минимальная цена за перелёт составит 900 руб. Билеты по новым тарифам можно будет купить с 10 декабря на вылет с февраля.



За счёт снижения средней стоимости билетов на 6.6% авиакомпания планирует рост загрузки на 10%.



Utair модифицировал безбагажный тариф "Лайт" в "Оптимум": появилась возможность сдавать сумки в багаж, а нормы увеличились с 10 до 25 кг.



Тариф с багажом "Стандарт" трансформировался в "Премиум": ручная кладь и багаж выросли с 30 до 35 кг.



Порядка 20% пассажиров авиакомпании летают с небольшим набором вещей. Для них Utair ввел тариф "Минимум" с ручной кладью до 5 кг и снизил минимальную цену билета с 1.99 тыс. руб. ("Лайт") до 900 руб.



Для тех, кто хочет взять больше вещей, Utair предусмотрел комбинацию: тариф "Минимум +" дополнительная ручная кладь до 10 кг за 999 руб. с бонусной приоритетной посадкой. Utair увеличил габариты дополнительной ручной клади до самых больших на рынке - 40?30?25 см.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500. Всего в парке авиакомпании состоит более 60-ти самолётов, которые совершают рейсы по 150-ти направлениям, свыше 70 из которых - уникальные.



Пассажиропоток Utair за 10 месяцев 2018 года вырос на 5.3% до 6.438 млн пассажиров. Пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 4.3%, на международных - на 10.4%. Занятость кресел выросла на 4.3 процентного пункта до 80%.



В октябре авиакомпания перевезла 641.904 тыс. пассажиров, что на 3.8% выше, чем годом ранее. Занятость кресел увеличилась на 2.1 процентного пункта до 79.8%.



Чистый убыток группы "ЮTэйp" за первое полугодие 2018 года по МСФО увеличился в 2.13 раза до 5.211 млрд руб. с 2.446 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 12.36% до 36.007 млрд руб. с 32.047 млрд руб., убыток от операционной деятельности увеличился в 45.43 раза до 362.842 млн руб. с 7.986 млн руб., убыток до налогообложения - на 91.73% до 5.364 млрд руб. с 2.798 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" в первом полугодии 2018 года вырос на 66.58% до 3.815 млрд руб. с 2.29 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.38% до 25.244 млрд руб. с 23.508 млрд руб., убыток от продаж - на 66.81% до 2.98 млрд руб.



"AK&M" от 06.12.2018