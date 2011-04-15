Россия может нарастить вылов в водах Арктики

Россия может примерно на 30% нарастить объем добычи водных биоресурсов в национальных водах Арктики в первую очередь за счёт освоения сайки, моллюсков, иглокожих и водорослей. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.



"В арктических водах исключительной экономзоны Российской Федерации сейчас добывается 250-260 тыс. т водных биоресурсов, при этом состояние малоосваиваемых или неосваиваемых запасов позволяет в перспективе прогнозировать увеличение вылова на 80-100 тыс. т", - рассказал цитируемый в сообщении заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов на VIII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".



Для этого необходимо качественно оценить эти запасы и разработать технологии по их переработке, получению востребованного на рынке продукта. Во многом возможности наращивания вылова по таким видам ограничиваются неразвитым спросом. Необходимо не только производить продукцию, но и продвигать её на рынке.



В.Соколов обозначил основные направления для модернизации рыбохозяйственного комплекса Арктики, заложенные в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. В числе этих задач - сохранение, развитие и эффективное использование ресурсного потенциала рыбного хозяйства, техническое перевооружение и ввод в эксплуатацию новых мощностей по глубокой переработке водных биоресурсов, развитие морских биотехнологий, пресечение незаконной добычи и оборота водных биоресурсов.



К Арктической зоне России относятся Баренцево, Белое, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское, а также водоемы Мурманской и Архангельской областей, Республик Коми, Карелия и Саха (Якутия), Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Красноярского края. Основной промысел в ИЭЗ России осуществляется в Баренцевом море, где добывается почти 90% общего улова. В Белом море ежегодно осваивается 2-3 тыс. т - около 1%. Вылов во всей остальной части Арктических морей составляет не более 15%.



Объем потенциального вылова в Арктической зоне России оценивается почти в 100 тыс. т. Основу резервной сырьевой базы составляют водные биоресурсы Баренцева моря - более 86 тыс. т. Наибольшие перспективы промысла у сайки - её вылов может достичь 32 тыс. т ежегодно, на втором месте - северная креветка: из 25 тыс. т разрешенного вылова в 2017 году освоено всего 3.2 тыс. т. Потенциальный вылов скатов - 3.8 тыс. т, морских ежей и кукумарии - до 7 тыс. т. Традиционным резервом добычи являются водоросли, состояние запасов которых позволяет изымать 20 тыс. т ежегодно.



В Белом море можно вылавливать до 4.5 тыс. т беломорской сельди и наваги, в Карскомморе - до 4 тыс. т сайки и наваги, в Чукотском море - до 3.9 тыс. т сайки.



Как подчеркнул В.Соколов, в условиях климатических изменений и рисков перераспределения запасов и миграционных путей водных биоресурсов необходимо проводить комплексные морские ресурсные исследования биоресурсов арктических вод. Их данные позволят подготовить рекомендации для промысла в тех районах, где пока рыболовство не развито. Другое важное условие расширения промысла - строительство рыбодобывающих и научно-исследовательских судов ледового класса, включая маломерные. "Решение этой задачи предусмотрено проектом Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года", - отметил В.Соколов.



Для развития прибрежного рыболовства и аквакультуры в Арктических морях необходимо восстановление и строительство новых портов и пунктов приема рыбной продукции, перерабатывающих мощностей и мест хранения по всему российскому побережью Арктики. С учетом того, что промысел многих объектов рыболовства в Арктике не сможет обеспечить высокого уровня рентабельности, требуется внедрение новых технологий безотходной переработки сырья, а также мер государственной поддержки местных рыбных промыслов.



За последние два десятилетия Арктическая зона Российской Федерации стала территорией интенсивного международного сотрудничества. Регулирование промысла в арктических водах осуществляется в рамках многосторонних и двусторонних договоренностей. "Освоение российской Арктики при сохранении ее природной среды невозможно без объединения усилий всех арктических государств. К настоящему времени сформировался круг основных вопросов, которые в краткосрочной и среднесрочной перспективе будут определять повестку дня международного сотрудничества в Арктике", - резюмировал В.Соколов.



"AK&M" от 06.12.2018