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06/12/2018
17:52

Цены на бензин за неделю, с 26 ноября по 2 декабря, не изменились и составили 43.48 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 26 ноября по 2 декабря 2018 года, не изменились и составили 43.48 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Цены на дизельное топливо также не изменились и составили 46.51 руб. за литр.

Бензин марки АИ-92 стоил 41.54 руб. за литр, АИ-95 - 44.83 руб., АИ-98 - 50.38 руб.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин отмечалось в 17 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него выросли в Магадане - на 0.8%, Ярославле и Якутске - на 0.5%.

При этом снижение цен зафиксировано в 13 центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Кирове и Саранске - на 1.7% и 0.9% соответственно. В Москве и в Санкт-Петербурге цены не изменились.



"AK&M" от 06.12.2018
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