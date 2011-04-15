Цены на бензин за неделю, с 26 ноября по 2 декабря, не изменились и составили 43.48 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 26 ноября по 2 декабря 2018 года, не изменились и составили 43.48 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Цены на дизельное топливо также не изменились и составили 46.51 руб. за литр.



Бензин марки АИ-92 стоил 41.54 руб. за литр, АИ-95 - 44.83 руб., АИ-98 - 50.38 руб.



За прошедшую неделю увеличение цен на бензин отмечалось в 17 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него выросли в Магадане - на 0.8%, Ярославле и Якутске - на 0.5%.



При этом снижение цен зафиксировано в 13 центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Кирове и Саранске - на 1.7% и 0.9% соответственно. В Москве и в Санкт-Петербурге цены не изменились.







"AK&M" от 06.12.2018