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06/12/2018
17:34

Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатном обеспечении спутниковым ТВ жителей труднодоступных районов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатном обеспечении спутниковым ТВ жителей труднодоступных районов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Предлагается обязать российских операторов спутникового ТВ обеспечивать бесплатный доступ к пакету обязательных общедоступных теле- и радиоканалов для граждан, проживающих в районах, не охваченных наземным цифровым вещанием. Речь идёт примерно о миллионе домохозяйств по всей России.

Как отмечал ранее один из авторов документа, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, "как и в случае с приставками DVB-T2, приобретение спутниковых комплектов для социально незащищенных граждан должно компенсироваться за счёт средств региональных бюджетов".


"AK&M" от 06.12.2018
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