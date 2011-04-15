Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатном обеспечении спутниковым ТВ жителей труднодоступных районов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Предлагается обязать российских операторов спутникового ТВ обеспечивать бесплатный доступ к пакету обязательных общедоступных теле- и радиоканалов для граждан, проживающих в районах, не охваченных наземным цифровым вещанием. Речь идёт примерно о миллионе домохозяйств по всей России.



Как отмечал ранее один из авторов документа, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, "как и в случае с приставками DVB-T2, приобретение спутниковых комплектов для социально незащищенных граждан должно компенсироваться за счёт средств региональных бюджетов".





"AK&M" от 06.12.2018