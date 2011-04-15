Яндекс.Такси подключило уведомления о снижении цен. Об этом говорится в сообщении агрегатора.



Так, когда много людей одновременно хотят вызвать такси, спрос на машины в приложении увеличивается. Это может произойти в час пик, плохую погоду или праздники. "Если желающих заказать такси в вашем районе сейчас больше, чем водителей поблизости, то обычная стоимость поездки умножается на так называемый повышающий коэффициент. Он автоматически формируется алгоритмом. Это временная и вынужденная мера - она помогает нам привлечь в район больше водителей для пассажиров, которые не могут отложить поездку", говорится в сообщении.



Соотношение свободных водителей и заказов меняется очень быстро. Для этого Яндекс.Такси запустило соответствующую услугу.



"Если по нашим расчётам в ближайшие 15 минут спрос на такси может снизиться, мы предложим вам включить отслеживание цены - это можно сделать в верхней части экрана. Теперь, если заказ станет дешевле, мы пришлём уведомление об этом. Если же за 15 минут цены не изменятся, мы тоже предупредим - чтобы вы не ждали напрасно", сообщила компания.



Яндекс.Такси работает с осени 2011 года, обслуживая 36 млн пользователей в 14 странах мира, имея в таксопарках-партнёрах более 900 тыс. водителей.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 9 месяцев 2018 года выросла почти в 8 раз до 39.95 млрд руб. с 5.156 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до 88.815 млрд руб. с 66.194 млрд руб., операционная прибыль - на 63% до 13.39 млрд руб. с 8.219 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 38% до 27.271 млрд руб. с 19.782 млрд руб.



За III квартал 2018 года консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2017 года на 39% до 32.6 млрд руб. ($496.6 млн). Чистая прибыль выросла на 459% и составила 4.8 млрд руб. ($72.7 млн). Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась на 157% и составила 6.1 млрд руб. ($93 млн). Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос на 88% до 10.7 млрд руб. ($163.5 млн).





"AK&M" от 06.12.2018