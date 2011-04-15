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06/12/2018
17:39

Власти Ямала субсидируют авиамаршруты в Крым и Краснодар в 2019 году

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) субсидируют авиамаршруты из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма в Крым и Краснодар в 2019 году. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе, говорится в материалах Минтранса РФ.

"В летний период добавили южные направления, большой популярностью в этом году пользовался прямой рейс в Симферополь, это направление любят ямальцы, будем его и дальше развивать. Летом следующего года будут субсидироваться полёты в Крым из Салехарда и Нового Уренгоя, а также рейсы в Краснодар из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надыма", - сказал он.

Он отметил, что в 2018 году число субсидируемых авиамаршрутов выросло более чем втрое - с 8 до 25. "Стало возможным летать не через Москву, а напрямую в города, с которыми связаны жители нашего региона. В результате дополнительных мер поддержки из окружной столицы появились маршруты до Омска и Новосибирска. Традиционным спросом пользуются рейсы до Санкт-Петербурга, мы субсидируем такие маршруты из всех наших крупных городов - Надыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда", - пояснил глава региона.



"AK&M" от 06.12.2018
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