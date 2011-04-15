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Потребительские цены в Москве в ноябре выросли на 0.5%, в Санкт-Петербурге - на 0.4%. В среднем по России инфляция составила 0.5%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.
С начала года инфляция в Москве равнялась 3.5%, в Санкт-Петербурге - 3.3%, в среднем по России - 3.4%.
"AK&M" от 06.12.2018