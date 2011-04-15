Туризм в ноябре стал дешевле, Росстат

Туризм в ноябре стал дешевле. Об этом сообщил Росстат.

Так, на 0.8-1.6% подешевели туры на отдых в Испании, экскурсионные поездки в Финляндию, Францию, Китай, автобусные экскурсионные поездки по городам Европы, путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты на территории России.



Вместе с тем туры на отдых в Таиланде стали дороже на 0.8%, автобусные экскурсии по городам России - на 0.4%.



Среди наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта полёт в салоне экономического класса самолёта стал дешевле на 1.5%, проезд в поездах дальнего следования - на 0.7%. Одновременно на 0.5% подорожал проезд в такси.





"AK&M" от 06.12.2018