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06/12/2018
17:59

Туризм в ноябре стал дешевле, Росстат

Туризм в ноябре стал дешевле. Об этом сообщил Росстат.
Так, на 0.8-1.6% подешевели туры на отдых в Испании, экскурсионные поездки в Финляндию, Францию, Китай, автобусные экскурсионные поездки по городам Европы, путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты на территории России.

Вместе с тем туры на отдых в Таиланде стали дороже на 0.8%, автобусные экскурсии по городам России - на 0.4%.

Среди наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта полёт в салоне экономического класса самолёта стал дешевле на 1.5%, проезд в поездах дальнего следования - на 0.7%. Одновременно на 0.5% подорожал проезд в такси.


"AK&M" от 06.12.2018
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