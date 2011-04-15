"Новогодние пробки" придут в Москву во второй половине декабря, ЦОДД

"Новогодние пробки" придут в Москву во второй половине декабря. Такой прогноз даёт ЦОДД.



Дорожно-транспортная ситуация в Москве в последние две недели декабря будет особенно напряжённой, но уже к вечеру 30 декабря на дорогах станет заметно свободней.



Из-за подготовки к новогодним праздникам традиционно увеличится количество поездок, которые совершают жители столицы и соседних регионов по городу. По нашему прогнозу, число автомобилей, ежедневно проезжающих по дорогам, возрастет на 3-5% по сравнению со среднемесячными значениями и составит больше 3.7 млн машин в сутки.



На загруженность дорог также окажут влияние перекрытия в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые прибудут в Москву для участия в новогодних "ёлках". Кроме того, погода - снег и гололедица - негативно влияют на аварийность, и как следствие осложнение дорожной ситуации.



Регулярные "новогодние пробки" будут наблюдаться уже с середины месяца, пик загруженности придется на 24-28 декабря, а уже с вечера 30 декабря количество автомобилей пойдёт на спад. Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.



ЦОДД рекомендует по возможности пользоваться городским транспортом в последние две недели декабря. Это поможет точнее рассчитать время в пути. Поездки на личном автомобиле лучше сдвинуть на внепиковые часы.





"AK&M" от 06.12.2018