ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 7 декабря, в размере 75.6071 руб. против 75.7051 руб. на 6 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



06.12.18 - 75.7051 руб.

05.12.18 - 75.6562 руб.

04.12.18 - 75.3874 руб.

01.12.18 - 75.7484 руб.

30.11.18 - 75.8897 руб.





































































































"AK&M" от 06.12.2018