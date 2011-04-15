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07/12/2018
12:03

Профицит торгового баланса РФ в январе-октябре вырос на 65.5% до $170.8 млрд

Положительное сальдо торгового баланса РФ январе-октябре 2018 года выросло на 65.5% до $170.8 млрд. Об этом свидетельствует сообщение ФТС.

Внешнеторговый оборот России составил $567 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 20%. Объём экспорта вырос на 28.2% до $368.9 млрд, импорта - на 7.3% до $198.1 млрд.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64.4% (в январе-октябре 2017 года - 60.7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 68.3% (в январе-октябре 2017 года - 65%), в страны СНГ - 36.5% (32.6%).

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование, который за январь-октябрь 2018 года составил 47.2% (в январе-октябре 2017 года - 48%).


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