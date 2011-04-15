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07/12/2018
10:43

Внешний фон на открытии торгов складывается умеренно негативный

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть замедлили темпы снижения после обвала накануне, сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны. Об этом говорится в комментарии аналитика Велес Брокер Елены Кожуховой.

Торги на фондовых биржах США в четверг, после пессимистичного начала дня, завершились без единой динамики основных индексов. В плюс удалось выйти высокотехнологичному Nasdaq. Поддержку рынку оказали сообщения о перспективе более мягкой денежно-кредитной политики ФРС в следующем году. В то же время акции оставались под давлением из-за ареста финдиректора китайской Huawei и опасений разгара конфликта между США и Китаем.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0.2%. Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 обвалился на 3.3%.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 вырос примерно на 0.8%. Китайские индексы находятся в символическом минусе. На рынках наблюдается коррекция после существенного падения днем ранее. Кроме того, Трамп сообщил о своей уверенности в способности стран в ближайшие 90 дней урегулировать торговый спор.

Нефтяные котировки утром снижаются пределах 1% после падения примерно на 2% накануне. В четверг ценами удалось отступить от минимумов дня благодаря данным Минэнерго о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 7.3 млн баррелей. Снижение запасов наблюдалось впервые за 11 недель. ОПЕК при этом достигла предварительного соглашения о сокращении нефтедобычи на 1 млн баррелей в день. В пятницу это решение должны поддержать страны, не входящие в ОПЕК - в частности, Россия. Вечером интересным для рынка будет и отчет Baker Hughes по динамике буровых установок в США.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга снижением, но удержались выше поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (2380 и 1125 пунктов). Ближайшими сопротивлениями для индикаторов выступают уровни 2420 и 1140 пунктов. В краткосрочной перспективе у индексов еще есть шансы на возвращение к росту.

Рубль завершил торги ослаблением против доллара и евро, но отступил от минимумов дня. Пара доллар/рубль вернулась в краткосрочный диапазон 66-67 руб. Пара евро/рубль завершила день чуть ниже сопротивления 76.20 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут продолжить начатое накануне снижение, так как поводов для оптимизма у рынков пока не появилось. Волатильность в пятницу, однако, несколько снизилась, но все же в преддверии объявления об окончательном решении ОПЕК+ нефтяные цены еще могут показать резкие движения. Пока что нельзя исключать, что соглашение нефтедобывающих стран в итоге удовлетворит рынки.

"AK&M" от 07.12.2018
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