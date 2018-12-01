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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 8 декабря в размере 76.0777 руб. против 75.6071 руб. на 7 декабря.
Курс евро за последние 5 дней:
07.12.18 - 75.6071 руб.
06.12.18 - 75.7051 руб.
05.12.18 - 75.6562 руб.
04.12.18 - 75.3874 руб.
01.12.18 - 75.7484 руб.
"AK&M" от 07.12.2018