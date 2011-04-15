Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 декабря

Банк России установил на 8 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.3182

1 Азербайджанский манат 39.4475

100 Армянских драмов 13.7985

1 Белорусский рубль 31.3970

1 Болгарский лев 38.9153

1 Бразильский реал 17.2512

100 Венгерских форинтов 23.5627

1000 Вон Республики Корея 59.7156

10 Гонконгских долларов 85.6424

1 Датская крона 10.1981

1 Доллар США 66.9227

1 Евро 76.0777

100 Индийских рупий 94.7310

100 Казахстанских тенге 18.0516

1 Канадский доллар 49.9684

100 Киргизских сомов 95.8778

10 Китайских юаней 97.2700

10 Молдавских леев 38.8521

1 Новый туркменский манат 19.1481

10 Норвежских крон 78.5459

1 Польский злотый 17.7698

1 Румынский лей 16.3801

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.5922

1 Сингапурский доллар 48.8737

10 Таджикских сомони 71.0809

1 Турецкая лира 12.5488

10000 Узбекских сумов 80.4862

10 Украинских гривен 24.0506

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.3465

10 Чешских крон 29.4062

10 Шведских крон 74.4264

1 Швейцарский франк 67.4012

10 Южноафриканских рэндов 47.5807

100 Японских иен 59.3260





"AK&M" от 07.12.2018