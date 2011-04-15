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07/12/2018
12:48

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 декабря

Банк России установил на 8 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 48.3182
1 Азербайджанский манат 39.4475
100 Армянских драмов 13.7985
1 Белорусский рубль 31.3970
1 Болгарский лев 38.9153
1 Бразильский реал 17.2512
100 Венгерских форинтов 23.5627
1000 Вон Республики Корея 59.7156
10 Гонконгских долларов 85.6424
1 Датская крона 10.1981
1 Доллар США 66.9227
1 Евро 76.0777
100 Индийских рупий 94.7310
100 Казахстанских тенге 18.0516
1 Канадский доллар 49.9684
100 Киргизских сомов 95.8778
10 Китайских юаней 97.2700
10 Молдавских леев 38.8521
1 Новый туркменский манат 19.1481
10 Норвежских крон 78.5459
1 Польский злотый 17.7698
1 Румынский лей 16.3801
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.5922
1 Сингапурский доллар 48.8737
10 Таджикских сомони 71.0809
1 Турецкая лира 12.5488
10000 Узбекских сумов 80.4862
10 Украинских гривен 24.0506
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.3465
10 Чешских крон 29.4062
10 Шведских крон 74.4264
1 Швейцарский франк 67.4012
10 Южноафриканских рэндов 47.5807
100 Японских иен 59.3260


"AK&M" от 07.12.2018
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