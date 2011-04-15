Банк России на 8 декабря повысил курс евро к рублю более чем на 47 копеек до 76.0777 руб., курс доллара США - почти на 19 копеек до 66.9227 руб.

Банк России на 8 декабря повысил официальный курс евро к рублю более чем на 47 копеек до 76.0777 руб. с 75.6071 руб., курс доллара США - почти на 19 копеек до 66.9227 руб. с 66.7377 руб. 7 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 8 декабря увеличилась более чем на 31 копейку (+0.44%) до 71.0425 руб. с 70.7289 руб. 7 декабря.



"AK&M" от 07.12.2018