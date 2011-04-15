Сбербанк стал владельцем более 10% капитала Уралкалия

ПАО "Сбербанк России" косвенно через ООО "Сбербанк Инвестиции" стало владельцем 10.18% капитала ПАО "Уралкалий". Об этом говорится в сообщении компании.



Вместе с тем, кипрская Rinsoco Trading Co. Limited сократила долю в компании до 10.18% с 20.36%.



Уралкалий - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"