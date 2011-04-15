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07/12/2018
13:10

Сборы Ингосстраха в Приволжье за 9 месяцев увеличились на 11%

Объем премии, собранной филиалами Приволжского регионального центра Ингосстраха за 9 месяцев 2018 года, составил 4.1 млрд руб., что на 11% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Объем страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 2.1 млрд руб. (+22%), в том числе сборы по личному страхованию – 380.8 млн руб. (+26%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 1.6 млрд руб. (+22%), страхованию ответственности – 114.2 млн руб. (+20%).

Объем страховой премии по ОСАГО составил 1.9 млрд руб. Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 25.4 млн руб. Сбор страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 59.4 млн руб. (+32%).

Выплаты филиалов Приволжского регионального центра Ингосстраха за 9 месяцев 2018 года составили 1.8 млрд руб. В том числе по добровольному личному страхованию – 137.7 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 559.6 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 22.3 млн руб.

Выплаты по ОСАГО составили 1.1 млрд руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 3.6 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 47.6 млн руб.

Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Приволжского регионального центра "Ингосстраха" стали автокаско и страхование имущества юридических лиц.

Напомним, что в зону ответственности Приволжского регионального центра Ингосстраха входят филиалы в Чувашской Республике, Республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 07.12.2018
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