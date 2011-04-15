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07/12/2018
14:15

Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев по РСБУ выросла на 21.6% до 758.858 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2018 года (РПБУ, неконсолидированные данные, показатели рассчитаны по внутренней методике Сбербанка) выросла на 21.6% до 758.858 млрд руб. В том числе за прибыль за ноябрь составила 73.3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 11 месяцев достигла 934 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 3.9% до 1.144 трлн руб. Чистый комиссионный доход вырос на 19.8% до 384 млрд руб.

Операционные расходы увеличились на 6.1%, что ниже темпа роста операционных доходов до резервов (9.2%). Отношение расходов к доходам улучшилось по сравнению с 11 месяцами прошлого года с 30.1% до 29.3%.

Расходы на совокупные резервы за 11 месяцев составили 238 млрд руб., что на 15.2% меньше аналогичного периода прошлого года. Созданные на 1 декабря 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2.7 раза.

Активы в ноябре выросли на 1.6% до 26.3 трлн руб. Портфель ценных бумаг в ноябре увеличился на 325 млрд руб. или на 12.1% .

В ноябре банк выдал клиентам кредиты на 1.3 трлн руб., в том числе физическим лицам 290 млрд руб. и юридическим лицам более 1 трлн руб.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

"AK&M" от 07.12.2018
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