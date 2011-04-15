ВТБ возобновляет действие промопредложения "АвтоЮбилей". Об этом говорится в сообщении банка.



Клиенты банка смогут до 31 декабря 2018 года приобрести автомобиль в кредит по сниженным ставкам - от 8.9% годовых.



Получить кредит по минимальной ставке 8.9% можно с учетом предусмотренных банком дисконтов: 3 п.п. при страховании жизни и 2 п.п. при выборе карты ВТБ "Автолюбитель". Таким образом, при оформлении только страхования жизни ставка по продукту для клиента составит 10.9%. Без заключения договора личного страхования ценовые параметры увеличатся до 13.9% годовых.



Действие программы распространяется на новые автомобили всех марок и моделей. В рамках предложения увеличена максимальная сумма кредита: теперь клиентам доступны средства в размере от 300 тыс. до 7 млн руб. Возможный срок выплаты - от года до пяти лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Решение по заявке клиента принимается банком не более чем за два рабочих дня.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во II квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в I квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



"AK&M" от 07.12.2018